تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية الثامنة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

وجه رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني رسالة مصورة، بعد ساعات معدودات من مغادرتهما الأرض نحو الفضاء في مهمة علمية لإجراء تجارب بحثية علمية تخدم البشرية.

يصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام محمد صالح إلى المملكة اليوم عبر الإخلاء الطبي من مدينة أنقرة التركية.

أصدرت وزارة الموارد البشرية، تحذيرًا لبعض الشركات بسبب تأخير صرف الرواتب.

حدد حساب المواطن موعد صرف الدفعة 67 – شهر يونيو، وذلك لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية.

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سبب تعامد الشمس منتصف النهار على وادي الدواسر وانعدم الظل.

أصدر برنامج الدعم “سكني”، توضيحًا مهمًا، اليوم الاثنين، حول أسباب تعذر الحجز في مخطط روضة النعيم.

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الاثنين، عن صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي.

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من توسع الحالة الممطرة السابعة عشر على عدد من مناطق المملكة.

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإجراء الواجب اتباعه بشأن تسديد الاشتراك في نظام التأمينات بأثر رجعي.

كشفت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن تكلفة خدمة معروفة للعاملة السيريلانكية إحدى عشر ألفًا وأربع مائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة “11.471.25 ر.س”.

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