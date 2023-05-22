الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أخبار السعودية.. تحذير للشركات المتأخرة في صرف الرواتب وموعد دفعة حساب المواطن وأول رسالة لرائدي الفضاء السعوديَيْن
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أخبار السعودية.. تحذير للشركات المتأخرة في صرف الرواتب وموعد دفعة حساب المواطن وأول رسالة لرائدي الفضاء السعوديَيْن

أخبار السعودية.. تحذير للشركات المتأخرة في صرف الرواتب وموعد دفعة حساب المواطن وأول رسالة لرائدي الفضاء السعوديَيْن

أخبار السعودية.. تحذير للشركات المتأخرة في صرف الرواتب وموعد دفعة حساب المواطن وأول رسالة لرائدي الفضاء السعوديَيْن
١٢:٢٩:٥٧ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

وصول الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي لمساعدة الشعب السوداني

وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية الثامنة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

أول رسالة لرائدي الفضاء السعوديَيْن بعد مغادرتهما الأرض

وجه رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني رسالة مصورة، بعد ساعات معدودات من مغادرتهما الأرض نحو الفضاء في مهمة علمية لإجراء تجارب بحثية علمية تخدم البشرية.

العملية الـ 57.. وصول التوأم السيامي “إحسان وبسام” من أنقرة إلى الرياض اليوم

يصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام محمد صالح إلى المملكة اليوم عبر الإخلاء الطبي من مدينة أنقرة التركية.

تحذير جديد من “الموارد البشرية” لبعض الشركات بسبب تأخير صرف الرواتب

أصدرت وزارة الموارد البشرية، تحذيرًا لبعض الشركات بسبب تأخير صرف الرواتب.

توضيح مهم من حساب المواطن بشان موعد دفعة يونيو

حدد حساب المواطن موعد صرف الدفعة 67 – شهر يونيو، وذلك لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية.

لهذا السبب.. الشمس تتعامد على وادي الدواسر ظهر اليوم وينعدم الظل

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سبب تعامد الشمس منتصف النهار على وادي الدواسر وانعدم الظل.

توضيح مهم من “سكني” حول أسباب تعذّر الحجز في مخطط روضة النعيم

أصدر برنامج الدعم “سكني”، توضيحًا مهمًا، اليوم الاثنين، حول أسباب تعذر الحجز في مخطط روضة النعيم.

“الأمن الغذائي” تصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الاثنين، عن صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي.

خلال أيام.. خبير طقس يُحذر من توسع الحالة المطرية الـ 17 على هذه المناطق

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من توسع الحالة الممطرة السابعة عشر على عدد من مناطق المملكة.

بشرى من التأمينات للمستفيدين حول تسجيل مدد الاشتراك بأثر رجعي

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإجراء الواجب اتباعه بشأن تسديد الاشتراك في نظام التأمينات بأثر رجعي.

“مساند” يكشف مفاجأة حول تكلفة خدمة العاملة القادمة من سيريلانكا

كشفت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن تكلفة خدمة معروفة للعاملة السيريلانكية إحدى عشر ألفًا وأربع مائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة “11.471.25 ر.س”.

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