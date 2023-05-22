رغم الهدنة.. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بمحيط القصر الجمهوري

تواصل – فريق التحرير:

رغم الهدنة الموقعة بين الطرفين، تجددت، صباح اليوم الاثنين، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري ومطار الخرطوم.

يأتي هذا بعد إعلان المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، عن توقيع اتفاق “وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية”.

وذلك بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، المُبرم في مدينة جدة.

اقرأ أيضًا:

وصول الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي لمساعدة الشعب السوداني

“الآلية الثلاثية” تؤكدُ دعمَها إعلانَ جدة لوقف إطلاق النار

فيما أكدت “الآلية الثلاثية” الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، أنها على أهبة الاستعداد لدعم التنفيذ الفعَّال لوقف إطلاق النار الذي وُقِّعَ أمس فى مدينة جدة.

ودعت المجتمع الدولي بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل؛ لدعم الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الحرجة.

اقرأ أيضًا:

المتحدث باسم العملية السياسية في السودان: اتفاق جدة خطوة نحو إيقاف الحرب

وصول الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي

في الوقت نفسه، وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الطائرة الإغاثية الثامنة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن جسر المملكة الجوي الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

اقرأ أيضًا:

نقابة أطباء السودان: وفاة 18 مدنيًا جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد

كما يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

وقبل أيام، وصلت مطار بورتسودان الدولي الطائرة الإغاثية السعودية السابعة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

اقرأ أيضًا:

المملكة وأمريكا تعلنان توقيع اتفاقية لوقف إطلاق نار قصير الأمد في السودان

تبرعات الحملة الشعبية تتجاوز 20 مليون ريال

فيما سجلت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني أكثر من 20 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبلغ مجموع التبرعات حتى الآن، 20 مليونًا و181 ألفًا و351 ريالاً، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 117 ألفًا و479 شخصًا.

تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني

وتستهدف الحملةُ التخفيفَ من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ نحو شهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.