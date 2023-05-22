فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من الغرق في حمام السباحة

تواصل – فريق التحرير:

أنقذ رجل إطفاء من جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، ابنه البالغ من العمر عامًا واحدًا من الغرق في حمام السباحة.

ووثق مقطع فيديو نشرته جمعية رجال الإطفاء في “هيميت” بجنوب كاليفورنيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اللحظة الحاسمة التي يسارع فيها زاكاري بيتيت، مهندس إطفاء، ويعمل مسعفًا لديها، لإنقاذ ابنه كول من الغرق.

اقرأ أيضًا:

مع اقتراب العطلة الصيفية.. لحماية طفلك من الغرق تجنب هذه الملابس أثناء السباحة

تفاصيل الفيديو

ويُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 40 ثانية، الطفل وهو يتجول حول المسبح ويقفز في النهاية، قبل أن يسارع الأب لالتقاطه.

وقالت جمعية رجال الإطفاء على موقع “فيسبوك”: “هذا الفيديو تذكير واقعي بأن غرق الطفل يمكن أن يحدث في غضون ثوان.

على الرغم من أن كلا الوالدين اتخذا جميع الاحتياطات المناسبة بما في ذلك بوابة حول المسبح وجهاز السباحة الشخصي المناسب، إلا أن الصبي تمكن من الوصول إلى الماء”.

وأضافت لشبكة “فوكس نيوز”: “على الرغم من أن الطفل كول بيتيت تمكن من شق طريقه إلى الماء دون أن يلاحظه أحد، فإن نهج زاك و(زوجته) جيسيكا الاستباقي لسلامة حمام السباحة هو سبب نجاة ابنهما”.

وصرح الأب للموقع الإخباري المحلي (KTLA) بأن ابنه كان يغرق في حوض السباحة قبل أن يسارع لإنقاذه.

اقرأ أيضًا:

عربي يدخل موسوعة جينيس.. قام بالسباحة لأكثر من 11 كلم مكبل اليدين