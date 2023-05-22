لهذا السبب.. الشمس تتعامد على وادي الدواسر ظهر اليوم وينعدم الظل

تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سبب تعامد الشمس منتصف النهار على وادي الدواسر وانعدم الظل.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن هذا التعامد هو الأول خلال عام 2023، ومن ثم تواصل الشمس زحفها الظاهري.

مدار السرطان يمر ما بين مكة والمدينة

وذلك ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان يمر ما بين مكة والمدينة في 21 يونيو عندها يبدأ فصل الصيف.

وأضاف أن الشمس تعود مرة أخرى لتتعامد على وادي الدواسر للمرة الثانية خلال هذا العام 2023 في 22 يوليو تقريب ًا .

وبين أنه بعدها تواصل زحفها ناحية الجنوب لتتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تصل إلى أقصى نقطة لها جنوبًا حيث تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر عندها يبدأ فصل الشتاء.

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فترة دوران كوكب الأرض حول الشمس

وأشار إلى أن السنة الهجرية الشمسية، هي فترة دوران كوكب الأرض حول الشمس لمرة واحدة وطولها مساوٍ للسنة الميلادية 365 يومًا، وأول شهورها برج الميزان وآخرها برج السنبلة.

وسُميت هجرية لأنها بدأت من هجرة المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، وسُميت شمسية لأنها مرتبطة بدوران الأرض حول الشمس ويرمز لها في التقاويم بـ”هـ. ش”.

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السنة الميلادية الشمسية

السنة الميلادية الشمسية هي الفترة الزمنية التي يستغرقها دوران كوكب الأرض حول الشمس لمرة واحدة وطولها 365.2422 يوماً، “365 يومًا و 5 ساعات و 48 دقيقة و 46 ثانية”.

وتزيد عن السنة الهجرية القمرية بـ 10 أيام إذا كانت الميلادية بسيطة والهجرية كبيسة أو 11 يومًا إذا كانتا بسيطتين أو 12 يومًا إذا كانت الميلادية كبيسة والهجرية بسيطة.

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