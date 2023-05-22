إذا كنت من هؤلاء الأشخاص.. فأنت أكثر قدرة على جذب البعوض

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أجرى باحثون تجارب جديدة لمعرفة الأشخاص الأكثر قدرة على جذب البعوض، مؤكدين أن بعض الأعشاب تسهم في منع لدغات البعوض.

الدراسة التي أجراها علماء من جامعة “جونز هوبكنز” لمعرفة الأشخاص الأكثر جاذبية للبعوض، توصلت إلى نتائج مهمة، بحسب صحيفة “التلغراف” البريطانية.

واعتمد الباحثون على معيار رئيس وهو التفريق بين الأشخاص، حيث طلب من الفريق النوم في خيام منفصلة، واستخدم العلماء تقنية لسحب الروائح المنبعثة من جلدهم خلال النوم.

وبعد ذلك، وضع العلماء قبل هذه الروائح على حلقات داخل صندوق شفاف يحتوي على 200 بعوضة.

نتائج التجارب

1- البعوض ينجذب إلى روائح الأحماض الكربوكسيلية التي توجد غالباً على ميكروبات الجلد.

2- يبتعد عن الروائح التي تحتوي على مركب الأوكاليبتول.

3- الأوكاليبتول قد يعمل أيضًا كعامل “إزالة الروائح”، حيث يقوم بإخفاء رائحة المواد الكيميائية الأخرى التي تجذب البعوض، مثل الأحماض الكربوكسيلية.

أماكن وجود هذه المادة

ويوجد الأوكاليبتول في عشبة النار الهندية والريحان، وإكليل الجبل، والمريمية، والهيل، وهو عنصر شائع في معجون الأسنان وغسول الفم أيضاً.

وفي وقت سابق، توصلت دراسة جديدة إلى أن بعض الناس يجذبون البعوض أكثر من غيرهم، وأرجعت الدراسة ذلك إلى نوع رائحة الصابون الذي يستخدمونه.

وفي حين قد يبدو استخدام رغوة الصابون إستراتيجية معقولة لتفادي البعوض، إلا أن روائح بعض العطور الممزوجة بالصابون يمكن أن تجعل الإنسان أكثر جاذبية، بحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة “آي سايتس”.

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3 ماركات صابون شهيرة

ويفضل البعوض رائحة أولئك الذين اغتسلوا بثلاث من أصل أربع علامات تجارية شهيرة للصابون، تم اختبارها، وفقًا لما أوردته صحيفة “الجارديان”.

وبحسب الباحثين، فإن البعوض قد ينجذب إلى الصابون لأنه عندما لا يتغذى على الدم، فإنه يكمل تناول السكر بنكتار النبات.

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لماذا يجذب الصابون البعوض؟

وقال كليمان فينوجر، الذي قاد الدراسة في جامعة فرجينيا للتقنية: “سيكون الأمر أشبه بالاستيقاظ وشم رائحة شيء يشبه القهوة والكعك معًا، جذابة جدًا”.

وأوضح أن البعوض يستخدم المواد المتطايرة المنبعثة من النباتات للعثور عليها، والحصول على السكريات من رحيقها”.

ويقول الباحثون، إن التأثير الطارد نسبيًا لبعض أنواع الصابون كان مرتبطًا برائحة جوز الهند، التي هي رادع طبيعي للبعوض.

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