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العظمى 41.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم الأنحاء
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العظمى 41.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم الأنحاء

العظمى 41.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم الأنحاء

العظمى 41.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم الأنحاء
١١:١٤:٠١ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 41 درجة في الأحساء وحفر الباطن.

وسجل 40 درجة في مكة والرياض والصمان، و39 درجة في الدمام والتنهات والدهناء، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

الباحة وأبها 15 درجة.

والطائف 17، وطريف والقريات 18 درجة مئوية.

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أمطار وسيول وبرد ورياح مغبرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأكد المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

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سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والشرقية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل.

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