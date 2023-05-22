تحذير طبي: لا تفعل هذا الأمر أبدًا أثناء محاولتك النوم

تواصل – وكالات:

حذرت دراسة جديدة من أن النظر إلى الساعة أثناء محاولة النوم يعيق عملية النوم ويجعلها أكثر صعوبة.

واستند التحذير الذي أطلقه باحثون من جامعة إنديانا إلى دراسة شملت نحو 5 آلاف شخص، أظهر أن مشاهدة الساعة أثناء محاولة النوم جعلت المشاركين أكثر عرضة للمشاكل في النوم.

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مراقبة الوقت يفاقم أعراض الأرق

قال البروفيسور سبنسر داوسون، من قسم العلوم النفسية والدماغية: “وجدنا أن مراقبة الوقت تؤدي إلى تفاقم أعراض الأرق، يشعر الناس بالقلق من أنهم لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، ثم في تقدير المدة التي سيستغرقونها للنوم مرة أخرى ومتى يتعين عليهم الاستيقاظ، فكلما زاد إجهادك، زادت صعوبة النوم”.

وأضاف: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله الناس هو عدم النظر إلى ساعاتهم، والتخلي عن الساعة الذكية، وإبعاد الهاتف حتى لا يتحققوا من الوقت”، وفق ما أورد موقع “سكاي نيوز عربية”.

وبحسب الباحثين، فإن محاولة تجنب سلوك مراقبة الوقت قد يساعد المرضى على النوم بشكل أفضل ويقلل من استخدام أدوية النوم المساعدة.

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