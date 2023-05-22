رغم تراجع الدولار.. “الذهب” يُحيّر الأسواق ويهبط فجأة لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

تتجه أسعار الذهب حاليًا نحو الهبوط المفاجيء رغم تراجع الدولار، الأمر الذي أصاب الكثير من المستثمرين بالحيرة.

في الظروف الطبيعية، يصعد الذهب مستغلاً ضعف الدولار، إذ يصبح المعدن الأصفر أكثر جاذبية ويفتح شهية المستثمرين للشراء.

لكن وبشكل مفاجئ، تراجع الذهب في ظل ترقب الأسواق لما ستسفر عنه المناقشات المطولة حول سقف الديون الأمريكية وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

الذهب والدولار الآن

1- تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.22% إلى 1977 دولار للأوقية.

2- هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.15% إلى 1975 دولار للأوقية.

3- انخفض الدولار أيضًا إلى 102.977 نقطة وبنسبة 0.1%

الأسعار عند تسوية نهاية الأسبوع

وعند تسوية نهاية الأسبوع، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 1.1% أو ما يعادل 21.8 دولار..

لتصل إلى 1981.6 دولار للأوقية، لكنها هبطت للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 2%.

أسعار الذهب محليًا

واليوم، انخفضت أسعار الذهب، في أسواق المملكة مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.37 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.50 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.58 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.78، وعيار 14 بـ 139.05، وعيار 12 سجل 119.18 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7413 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1669 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238,366 ريال

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