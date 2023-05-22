الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“الأمن الغذائي” تصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي
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“الأمن الغذائي” تصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

“الأمن الغذائي” تصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

“الأمن الغذائي” تصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي
١١:٠٠:٢١ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الاثنين، عن صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي.

وأوضحت أن المستحقات، تشمل دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم.

إضافة إلى إغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

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إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 84.679.220 ريالًا، لصافي كمية 48.344 طنًا.

 وذلك لعدد 179 مزارعًا، تتضمن عدد 46 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ.

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إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين

وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 115.438 طنًا لعدد 409 مزارعين، وبلغ إجمالي ما تم صرفه 199.425.565 ريالًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين.

وذلك وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ.

 ويتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.

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