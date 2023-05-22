الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
العملية الـ 57.. وصول التوأم السيامي “إحسان وبسام” من أنقرة إلى الرياض اليوم
خلال أيام.. خبير طقس يُحذر من توسع الحالة المطرية الـ 17 على هذه المناطق
اليورو يتراجع و”الإسترليني” يرتفع.. أسعار العملات اليوم أمام الريال
بعد استقراره أمس.. “الذهب” يهتز وعيار 21 يُسجل 208 ريالات
“المهمة الصعبة”.. معلومات لا تعرفها عن “فالكون 9” الذي يحمل رائدا الفضاء
تحذير جديد من “الموارد البشرية” لبعض الشركات بسبب تأخير صرف الرواتب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

العملية الـ 57.. وصول التوأم السيامي “إحسان وبسام” من أنقرة إلى الرياض اليوم

العملية الـ 57.. وصول التوأم السيامي “إحسان وبسام” من أنقرة إلى الرياض اليوم

العملية الـ 57.. وصول التوأم السيامي “إحسان وبسام” من أنقرة إلى الرياض اليوم
١٠:٥٨:٣٧ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام محمد صالح إلى المملكة اليوم عبر الإخلاء الطبي من مدينة أنقرة التركية.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنه سيتم علاجهما في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

العملية الـ 57

وتعد هذه العملية الـ 57 التي ستجريها المملكة ضمن جهودها في فصل التوائم السيامية.

اقرأ أيضًا:

لحظة خروج التوأم السيامي النيجيري من غرفة العمليات (صور)

وأجريت منذ أيام عملية جراحية لفصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة عمر رايانو تحت إشراف فريق طبي وجراحي بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

وأجريت العملية في نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 35 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها.

وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأضاف الربيعة، أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عامًا وقام بفصل 55 حالة قبل حالة التوأم النيجيري.

اقرأ أيضًا:

المملكة تستقبل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” .. غدا

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية التوأم السيامي إحسان وبسام محمد صالح السعودية اليوم مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

مواد ذات صلة

المزيد
قاعدة بيانات وطنية لاحتساب الناتج المحلي

قاعدة بيانات وطنية لاحتساب الناتج المحلي

٠٨:٤٤ ص، الخميس، ٢٥ مايو ٢٠١٧
الخميس المقبل.. نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

الخميس المقبل.. نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

٠٤:٤٢ م، الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠١٧
الحفريات والأسواق النسائية تتصدران نقاش المواطنين مع «بلدي الرياض»

الحفريات والأسواق النسائية تتصدران نقاش المواطنين مع «بلدي الرياض»

١١:٠٧ ص، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧
ولي العهد يوجه بدراسة تحويل «الطب الشرعي» إلى هيئة مستقلة

ولي العهد يوجه بدراسة تحويل «الطب الشرعي» إلى هيئة مستقلة

١١:٥١ م، السبت، ٢٧ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *