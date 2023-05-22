العملية الـ 57.. وصول التوأم السيامي “إحسان وبسام” من أنقرة إلى الرياض اليوم

تواصل – فريق التحرير:

يصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام محمد صالح إلى المملكة اليوم عبر الإخلاء الطبي من مدينة أنقرة التركية.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنه سيتم علاجهما في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

العملية الـ 57

وتعد هذه العملية الـ 57 التي ستجريها المملكة ضمن جهودها في فصل التوائم السيامية.

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وأجريت منذ أيام عملية جراحية لفصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة عمر رايانو تحت إشراف فريق طبي وجراحي بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

وأجريت العملية في نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 35 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها.

وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأضاف الربيعة، أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عامًا وقام بفصل 55 حالة قبل حالة التوأم النيجيري.

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