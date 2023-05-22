الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لهذا السبب.. الشمس تتعامد على وادي الدواسر ظهر اليوم وينعدم الظل
العظمى 41.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم الأنحاء
توضيح مهم من “سكني” حول أسباب تعذّر الحجز في مخطط روضة النعيم
رغم تراجع الدولار.. “الذهب” يُحيّر الأسواق ويهبط فجأة لهذا السبب
تحذير طبي: لا تفعل هذا الأمر أبدًا أثناء محاولتك النوم
“الأمن الغذائي” تصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خلال أيام.. خبير طقس يُحذر من توسع الحالة المطرية الـ 17 على هذه المناطق

خلال أيام.. خبير طقس يُحذر من توسع الحالة المطرية الـ 17 على هذه المناطق

خلال أيام.. خبير طقس يُحذر من توسع الحالة المطرية الـ 17 على هذه المناطق
١٠:٤٤:٢٩ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من توسع الحالة الممطرة السابعة عشر على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة لا زالت أقل من المعدل السنوي في هذا الوقت من السنة على معظم مناطق المملكة.

الصورة

وأشار إلى استمرار الحالة الممطرة السابعة عشر وتوسعها لتشمل معظم مناطق المملكة وبعض دول الخليج العربي خلال الأيام القادمة.

وحذر من هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تسبق برياح نشطة مغبرة.

أمطار وسيول وبرد ورياح مغبرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد.

الصورة

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأكد المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار،

تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والشرقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

الصورة

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد”: أمطار وسيول وبرد ورياح مغبرة وسماء غائمة على 10 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل» تتجه لتطبيق نظام مطور لتقييم وتطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية

«العمل» تتجه لتطبيق نظام مطور لتقييم وتطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية

٠٤:٣٥ م، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٦
تنبيه مهم من “المرور” حول المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

تنبيه مهم من “المرور” حول المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

١٢:١٦ م، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. سيول وادي المضيق بمكة تجرف عدداً من الإبل

بالفيديو.. سيول وادي المضيق بمكة تجرف عدداً من الإبل

٠١:١١ ص، الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥
ظهر اليوم.. أربعيني يقتل والدته المسنة غرب الرياض

ظهر اليوم.. أربعيني يقتل والدته المسنة غرب الرياض

٠٧:٢٢ م، السبت، ١٣ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *