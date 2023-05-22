خلال أيام.. خبير طقس يُحذر من توسع الحالة المطرية الـ 17 على هذه المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من توسع الحالة الممطرة السابعة عشر على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة لا زالت أقل من المعدل السنوي في هذا الوقت من السنة على معظم مناطق المملكة.

وأشار إلى استمرار الحالة الممطرة السابعة عشر وتوسعها لتشمل معظم مناطق المملكة وبعض دول الخليج العربي خلال الأيام القادمة.

وحذر من هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تسبق برياح نشطة مغبرة.

أمطار وسيول وبرد ورياح مغبرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأكد المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار،

تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والشرقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل.

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