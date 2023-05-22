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اليورو يتراجع و”الإسترليني” يرتفع.. أسعار العملات اليوم أمام الريال

اليورو يتراجع و”الإسترليني” يرتفع.. أسعار العملات اليوم أمام الريال

اليورو يتراجع و”الإسترليني” يرتفع.. أسعار العملات اليوم أمام الريال
١٠:٣٨:٣٩ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.17

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.06.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.15

تراجع الدولار

واليوم، تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسة وسط توقعات من المستثمرين بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو.

وتراجع الدولار يجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين، كما يدفع ذلك الذهب نحو الصعود.

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