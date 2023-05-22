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بعد استقراره أمس.. “الذهب” يهتز وعيار 21 يُسجل 208 ريالات

بعد استقراره أمس.. “الذهب” يهتز وعيار 21 يُسجل 208 ريالات

بعد استقراره أمس.. “الذهب” يهتز وعيار 21 يُسجل 208 ريالات
١٠:١٨:٠٤ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في أسواق المملكة مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.37 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.50 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.58 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.78، وعيار 14 بـ 139.05، وعيار 12 سجل 119.18 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7413 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1669 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238,366 ريال.

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أسعار الذهب أمس 

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.58 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.70 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.76 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.94، وعيار 14 بـ 139.17، وعيار 12 سجل 119.29 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7420 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1670 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238.580 ريال.

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