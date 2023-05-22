العقل السليم في الجسم السليم.. جراحة إنقاص الوزن تُحسِّن الذاكرة

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توصلت دراسة هولندية إلى أن أداء المرضى الذين يعانون من السمنة يكون أفضل في الاختبارات المعرفية بعد جراحة إنقاص الوزن.

وفقًا للدراسة، فإن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين خضعوا لعمليات إنقاص الوزن كانوا يؤدون بشكل أفضل في الاختبارات المعرفية بعد ذلك.

وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة أماندا كيليان، من المركز الطبي بجامعة رادبود، إن ذاكرتهم وقدرتهم على تحويل الانتباه “لا تزال تتحسن بعد عامين من الجراحة”.

تدفق الدم بشكل أفضل إلى الدماغ

وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم وجود تغييرات واضحة في الدماغ في نهاية الدراسة، إلا أن تدفق الدم بشكل أفضل إلى الدماغ يمكن أن يلعب دورًا.

وأضافت الدكتورة كيليان: “يمارس الناس أكثر ويحسنون المزاج بعد الجراحة. 15 في المائة فقط يتناولون الأدوية الخافضة للضغط، مقارنة بـ 35 في المائة قبل الجراحة، مما يعني انخفاض ضغط الدم بشكل كبير”.

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وأوضحت، وفقًا لصحيفة “التليجراف”، أن فقدان الوزن بعد الجراحة قد يقلل أيضًا من فرصة الإصابة بأمراض مثل الخرف في وقت لاحق.

وتابعت: “أظهرت العديد من الدراسات أن مشاكل الأوعية الدموية الموجودة في السمنة المرضية هي عوامل خطر لتطور التنكس العصبي والتدهور المعرفي والخرف. لذا، نعم، السمنة المرضية هي عامل خطر للإصابة بالخرف”.

وربطت الدراسات السابقة بين فقدان الوزن وتحسين قوة الدماغ، مما يسمح للأشخاص بتحديد أولويات المهام بشكل أفضل، وتصفية عوامل التشتيت والتحكم في الدوافع.

ونظرت الدراسة الأخيرة، التي قدمت في المؤتمر الأوروبي للبدانة في دبلن، في كيفية تأثير جراحة علاج البدانة على الأداء العقلي للمرضى.

وخضع المرضى لاختبارات الذاكرة والكلام والانتباه قبل جراحة تحويل مسار المعدة في عام 2018 وبعدها في عام 2021.

كما خضع حوالي 40 مريضًا لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي قبل وبعد لمعرفة كيف تغيرت بنية الدماغ.

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جراحات إنقاص الوزن تحسن الأداء العقلي

وخلص الخبراء إلى أن جراحات إنقاص الوزن يمكن أن تحسن الأداء العقلي عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في التفكير في الطعام.

قال البروفيسور جيسون هالفورد، رئيس الجمعية الأوروبية لدراسة السمنة، إن العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الوزن لديهم “سيطرة تنظيمية أضعف على سلوك الأكل”- مما يعني أن الجوع غالبًا ما يكون في أذهانهم.

وأضاف: “وهذا يتطلب منهم ممارسة جزء كبير من الوظيفة التنفيذية، مورد معرفي محدود، للتحكم الكابح لمقاومة هذا الدافع لتناول الطعام”، مما يمكن أن يؤثر على أداء المهام المعرفية الأخرى، حسب قوله.

ووفقًا للبروفيسور هالفورد: “لا تعمل الجراحة فقط من خلال تقييد مدخول الطاقة ولكن أيضًا من خلال تعزيز الإشارات الفسيولوجية للشبع، مما يقلل من متطلبات التحكم المثبط”.

وأضاف: “قد يكون الحمل المنخفض على الوظيفة التنفيذية هو الذي يسمح بتخصيص المزيد من الموارد المعرفية لوظائف أخرى. قد يفسر هذا التأثير التحسينات في المهام المعرفية، لا سيما تلك التي تتطلب الانتباه”.

لكن الدكتورة كيليان قالت إنه لا ينبغي اعتبار جراحة ربط المعدة إلا الملاذ الأخير، إذا لم يكن من الممكن تحقيق فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

وتابعت: “كنت أرى دائمًا الجراحة كحل أخير لأنها تغير تشريح الجهاز الهضمي بشكل جذري. على الرغم من أن الأشخاص يفقدون ما بين 30 إلى 40 كجم ، إلا أنه بعد الجراحة يجب على الأشخاص تناول مستحضرات الفيتامينات إلى الأبد”.

وتشير النتائج الأولية إلى أن بعض الأشخاص يعانون من شكاوى في البطن بعد الجراحة. لذا فإن الدكتورة كيليان تنصح بتجربة النظام الغذائي والتمارين الرياضية وعوامل نمط الحياة الصحية الأخرى أولاً قبل اتخاذ هذه الخطوة.