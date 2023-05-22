قلق دولي.. طوارئ بعد انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية

تواصل – وكالات:

كشفت السلطات الروسية، انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوروجيا النووية جنوب وسط أوكرانيا.

حالة من القلق الدولي

ووسط حالة من القلق الدولي، انقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن المحطة النووية في زابوروجيا، الأمر الذي حذرت منه مرارًا منظمة الطاقة الدولية.

في الوقت نفسه، دمرت قذائف الهاون الروسية وأطقم الدبابات وأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات خمسة مراكز مراقبة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

تدمير ثلاث طائرات استطلاع أوكرانية

كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية، ثلاث طائرات استطلاع أوكرانية بدون طيار من نوع “كوادكوبتر”.

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وقال رئيس فاجنر الروسي: إنه تم الوفاء بوعود السيطرة على باخموت الأوكرانية وسيتم تسليمها للقوات الروسية في 25 مايو.

زيلينسكي يرفض الاعتراف بسقوط باخموت

فيما أنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سقوط مدينة باخموت، في يد قوات مجموعة فاجنر، التي تقاتل مع الجانب الروسي.

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وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، إن جنودا أوكرانيين لا يزالون في باخموت وإن المدينة لم تقع تحت السيطرة الروسية بعد.

باخموت دمرت بالكامل

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي بأن المدينة الواقعة في الشرق دمرت تماما، بعد أن تركز فيها القتال الضاري في الأشهر القليلة الماضية.

دعم أمريكي متواصل

وفي اليوم الختامي من قمة مجموعة السبع التي استمرت ثلاثة أيام،

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار تشمل مدفعية وعربات مدرعة.