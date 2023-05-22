“سنشعر بها مستقبلًا”.. الأمين العام لأوبك يُحذر من هذا الأمر الخطير

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أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلبا في الأسواق على المدى الطويل ويعرض النمو للخطر.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بدبي، أن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة بدلا من استبدال شكل من الطاقة بآخر، مشددا على أن هناك حاجة لضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة.

أسعار النفط اليوم

وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الاثنين، نتيجة تراجع الدولار وأيضًا خفض من كندا ومنتجي أوبك+.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 75.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش.

صعود خام غرب تكساس

في الوقت نفسه، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو ، أكثر العقود الآجلة تداولاً، 15 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.84 دولار.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس لشهر يونيو والتي تنتهي في وقت لاحق من يوم الاثنين خمس سنتات إلى 71.60 دولار للبرميل

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