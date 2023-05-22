الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير جديد من “الموارد البشرية” لبعض الشركات بسبب تأخير صرف الرواتب
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تحذير جديد من “الموارد البشرية” لبعض الشركات بسبب تأخير صرف الرواتب

تحذير جديد من “الموارد البشرية” لبعض الشركات بسبب تأخير صرف الرواتب

تحذير جديد من “الموارد البشرية” لبعض الشركات بسبب تأخير صرف الرواتب
١٠:١٠:٠٨ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية، تحذيرًا لبعض الشركات بسبب تأخير صرف الرواتب.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن “تأخير صرف الراتب يعد مخالفة للنظام، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي:
الابستور : https://apps.apple.com/sa/app/hrsd/id1559882070?l=ar

الاندرويد : https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.hrsd.UnifiedApp

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خطوات تقديم الشكوى:

-ادخل الموقع الإلكتروني لوزارة المورد البشرية (اضغط هنا).

-يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل اسمك ورقم هاتفك ورقم الهُوِيَّة الوطنية الخاص بك.

-بعد ذلك قم بالنقر على “الخدمات الإلكترونية” ثم اختر “تقديم شكوى”.

-حدد جهة العمل ثم أرفق صورة عقد العمل.

-قم بتحديد نوع الشكوى ثم اختر “تأخر استلام الراتب”.

-إدخال البيانات والأوراق التي تثبت صحة الشكوى.

-قم بالنقر على زر “حفظ” واحتفظ برقم الشكوى حتى تتمكن من متابعتها بسهولة.

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برنامج حماية الأجور

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية أطلفت برنامج حماية الأجور الذي يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين و العاملات في منشآت القطاع الخاص (المواطنين والوافدين).

ويهدف ذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

وبدءًا من 22\7\1434هـ الموافق 1\6\2013م تم تطبيق البرنامج ليشمل في مرحلته الاولى منشآت الحجم العملاق (3 آلاف موظف أو أكثر) “كفترة تجريبية”.

وستتمكن هذه المنشآت من التسجيل ورفع ملف صرف الاجور في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة التطبيق الإلزامي من تاريخ 25/10/1434 هـ الموافق 1/9/2013م حسب الخطط المعلنة في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة.

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