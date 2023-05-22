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30 جرامًا يوميًا من بذور الكتان تساعدك على خفض ضغط الدم
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30 جرامًا يوميًا من بذور الكتان تساعدك على خفض ضغط الدم

30 جرامًا يوميًا من بذور الكتان تساعدك على خفض ضغط الدم

30 جرامًا يوميًا من بذور الكتان تساعدك على خفض ضغط الدم
٠٩:٢٦:٤١ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت خبيرة تغذية، إن تناول 30 جرامًا فقط من بذور الكتان يوميًا قد يؤدي إلى انخفاض مستويات ضغط الدم في أقل من 12 أسبوعًا.

وأضافت ميشيل بورتر، أخصائية التغذية، إن بذور الكتان غنية بالبروتين والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي لها بعض الفوائد الصحية الرائعة.

وتتفق الدراسات على أن الأطعمة يمكن أن تكون مفيدة في التحكم في ضغط الدم.

وتابعت بورتر: “أولاً، بذور الكتان غنية بالبوتاسيوم، مما يساعد على التخلص من الآثار السلبية للصوديوم (أو الملح) في النظام الغذائي”.

وحذرت من أن “الصوديوم الزائد يخل بتوازن الماء في جسمك ويفرض ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة ضغط الدم”.

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الألياف في بذور الكتان

وأشارت إلى أن “تناول بذور الكتان بشكلها الكامل يحتوي على كميات صحية من الألياف..

والتي يعتقد أنها تحمي طبقة الخلايا المبطنة للأوعية الدموية، مما يمنع ارتفاع ضغط الدم مرة أخرى”.

وشددت اختصاصية التغذية على أن المستويات المرتفعة من حمض ألفا لينولينيك والقشور الموجودة في بذور الكتان مفيدة أيضًا في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك، فإن تضمين 30 جرامًا فقط من بذور الكتان في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يخفض ضغط الدم في أقل من 12 أسبوعًا.

وأضافت خبيرة التغذية: “يشمل هذا انخفاضًا بنسبة 13 بالمئة وحدة في ضغط الدم الانقباضي مما يزيد قليلاً عن خمسة بالمئة انخفاض في ضغط الدم الانبساطي”.

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كميات صغيرة من البذور تحدث الفرق

وأوضحت، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”، أنه “من المثير للاهتمام أن الاستمتاع حتى بكميات صغيرة من البذور يمكن أن “يحدث فرقًا”.

وذكرت بورتر أن “ملعقة واحدة فقط من بذور الكتان تحتوي على جرامين من الألياف، أي حوالي خمسة إلى ثمانية بالمائة من الكمية اليومية الموصى بها”.

وأوضحت أنها “تحتوي أيضًا على حوالي 10 بالمئة من مدخولك اليومي من الثيامين والنحاس، مما يساعد على مناعتك وصحة دماغك. من السهل دمج هذه الكمية في نظامك الغذائي، خاصةً عند تعبئتها في العصائر والسلع المخبوزة”.

وأشارت إلى أنه “يمكنك أيضًا شراء زيت بذور الكتان، الذي لا يزال غنيًا بالفيتامينات اللازمة لخفض ضغط الدم، ولكن بدون فوائد الألياف”.

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ارتفاع ضغط الدم الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية بذور الكتان مستويات ضغط الدم

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