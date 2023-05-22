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“المهمة الصعبة”.. معلومات لا تعرفها عن “فالكون 9” الذي يحمل رائدا الفضاء
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“المهمة الصعبة”.. معلومات لا تعرفها عن “فالكون 9” الذي يحمل رائدا الفضاء

“المهمة الصعبة”.. معلومات لا تعرفها عن “فالكون 9” الذي يحمل رائدا الفضاء

“المهمة الصعبة”.. معلومات لا تعرفها عن “فالكون 9” الذي يحمل رائدا الفضاء
١٠:١٢:٣٠ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انطلق صاروخ “فالكون 9” إلى الفضاء من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية ويحمل على متنه رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني.

وهناك معلومات كثيرة قد لا يعرفها البعض عن هذا الصاروخ تحديدا وهي كالتالي:

يتكون جسد الصاروخ من مركبة دراجون” في مقدمته بالإضافة إلى صاروخ فالكون 9 على جزأين :

أولا مركبة دراجون

تصل حمولتها إلى 7 ركاب من وإلى المدار قادرة على إعادة كميات كبيرة من الحمولات إلى الأرض أول مركبة فضائية خاصة تنقل البشر إلى المحطة الفضائية

صاروخ فالكون 9 (الجزء الأول)

– يتضمن صاروخ فالكون 9 تسعة محركات “ميرلين” وخزانات من سبائك الألومنيوم والليثيوم تحتوي على أكسجين سائل ووقود دفع من فئة الصواريخ 1-RP
– يولد الجزء الأول أكثر من 1.7 مليون رطل من الدفع على مستوى سطح البحر

صاروخ فالكون 9 (الجزء الثاني)

– يمكن المركبة دراجون من الوصول إلى المدار المطلوب لتمكين الارتباط مع محطة الفضاء الدولية.

-يعمل بمحرك واحد من “ميرلين” ويشتمل محرك المرحلة الثانية بعد ثوان قليلة من انفصال المرحلة الأولى (يمكن إعادة تشغيله عدة مرات).

– يحتوي هذا المحرك على 220500 رطل من الدفع ويستطيع الاشتمال لمدة 397 ثانية.

يذكر أن هذه الرحلة الفضائية التاريخية تؤكد التزام المملكة بدعم جهود استكشاف الفضاء، وتشجيع البحوث العملية في هذا المجال،

وتعزيز دور أبناء الوطن في برامج الفضاء ومجالاته من العلوم والتقنية،

لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إبراز دور المملكة في قطاع الفضاء وتقنياته.

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https://twitter.com/moe_tbk_04_0070/status/1660513420112789505/photo/1

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