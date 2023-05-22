وصول الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي لمساعدة الشعب السوداني

تواصل – واس:

وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية الثامنة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن جسر المملكة الجوي الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد

كما يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

وقبل أيام، وصلت مطار بورتسودان الدولي الطائرة الإغاثية السعودية السابعة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

تبرعات الحملة الشعبية تتجاوز 20 مليون ريال

فيما سجلت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني أكثر من 20 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبلغ مجموع التبرعات حتى الآن، وفقًا لأحدث رصد قامت به صحيفة “تواصل” 20 مليونًا و181 ألفًا و351 ريالاً، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 117 ألفًا و479 شخصًا.

تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني

وتستهدف الحملةُ التخفيفَ من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ نحو شهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

وحذر المجتمع الدولي من وضع كارثي، لاسيما في الخرطوم ودارفور.

حيث توقفت معظم المستشفيات عن العمل، وتقطعت سبل توصيل المساعدات والإمدادات الطبية.

كما شحت المواد الغذائية وحتى مياه الشرب، وتراجعت خدمات الاتصالات والكهرباء، والبنوك.

مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني ستركز في المرحلة الأولى على القطاع الطبي.

ويمكن التبرع عبر منصة “ساهم“، كما يمكنك التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي: مصرف الراجحي “SA7080000500608019999908”.

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