تواصل – فريق التحرير:

راجت العديد من الهاشتاقات الخاصة برحلة رائدي الفضاء السعوديين على تويتر المملكة، صباح اليوم، وحرص المغردون على تداول تغريدات للإشادة بتلك الخطوة.

ومن بين الهاشتاقات المتداولة حاليًا في المملكة “نحو الفضاء” و”هام السحاب” و”عنان السماء”.

الإنجاز العظيم

وتحت هذه الهاشتاقات، تداول الكثيرون تغريدات معبرة، من بينها ما قاله أحدهم: “والله ثم والله نحن كمقيمين ومواليد لهذا البلد الطاهر فخورين بهذا الإنجاز العظيم من أبناء هذا البلد”.

وأضاف آخر: “السعوديون يصنعون التاريخ؛ نبارك لولاة الأمر هذا الإنجاز الكبير ولأنفسنا وسيبقى الوطن عزيزاً صاعداً إلى عنان السماء بقادتة الشجعان وأبنائه الأوفياء”.

سعادة كبيرة

وتابعت مغردة قائلة: “والله ما أعرف أفخر بأيش ولا أيش ولا أيش.. طول عمري أفخر بديرتي ولكن لي فترة مو لاحقة كل ماصحينا من النوم نسمع شيء يسعد ويزيد فخرنا”.

واستكمل آخر قائلاً: “أنا فخور وسعيد جداً وبقوة على الإنجازات اللي أشوفها من إخواني وأخواتي من أبناء الوطن الغالي”.

أهمية تاريخية

وقبل انطلاقهما إلى الفضاء، كشف رائدا الفضاء ريانة برناوي، وعلي القرني، عن جاهزيتهما لتنفيذ أهداف الرحلة. وما تمثله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل.

كما قدّما أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات الشباب. ووفرت لهم جميع الإمكانات اللازمة للتفوق من خلال برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للفضاء.

لا حدود للعلم

ومن جانبها، قالت رائدة الفضاء ريانة برناوي: إننا متحمسون للانطلاق نحو الفضاء لتحقيق إنجازات تاريخية لوطننا الغالي وللبشرية أجمع.

وأضافت: نؤمن بأنه لا حدود للعلم، وننطلق من هذا المبدأ في رحلتنا لمحطة الفضاء الدولية. لنبحث ونستكشف ونشارك في بناء مستقبل مشرق للبشرية. ونحمل على عاتقنا آمال الوطن وطموحاته الكبيرة.

وأوضحت برناوي: إنني أعمل على مدى 10 سنوات في مجالات البحوث العلمية والطبية. وفخورة اليوم أنني أمثل المملكة كأول امرأة سعودية وعربية مسلمة، خاصة ونحن على بعد أيام من الانطلاق بحماس وتفاؤل كبير إلى الفضاء.

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