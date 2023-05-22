بشرى من التأمينات للمستفيدين حول تسجيل مدد الاشتراك بأثر رجعي

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإجراء الواجب اتباعه بشأن تسديد الاشتراك في نظام التأمينات بأثر رجعي.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “في حال عدم تسجيل مدة الاشتراك عن طريق جهة العمل يمكنك تسجيل المدد بأثر رجعي بمدة 24 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب، ويمكنك الاطلاع على نموذج عمليات مشترك من هنا.

وبإمكانك إنجاز تعاملاتك إلكترونيًا ( من هنا ).

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المستندات المطلوبة

نموذج عمليات المشترك تحميل.

إرفاق صورة من عقد العمل – قرار التعيين – المباشرة.

إرفاق مسيرات الأجور أو مسيرات البنك (بيان تدرج أجور تؤيد ذلك).

شروط الاستحقاق

طلب إضافة مدة بأثر رجعي يكون بحد اقصى أربعة وعشرون شهرًا سابقة من تاريخ تقديم الطلب.

خطوات التقديم

-الضغط على أيقونة تقديم على الخدمة.

-تعبئة البيانات الشخصية.

-إرفاق المستندات المطلوبة بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).

-التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

-لمتابعة طلبك ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا.