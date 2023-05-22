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ما الواجب على المسلم إذا اختلف العلماء في مسألة؟ “الخثلان” يُجيب
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ما الواجب على المسلم إذا اختلف العلماء في مسألة؟ “الخثلان” يُجيب

ما الواجب على المسلم إذا اختلف العلماء في مسألة؟ “الخثلان” يُجيب

ما الواجب على المسلم إذا اختلف العلماء في مسألة؟ “الخثلان” يُجيب
٠٧:٥٩:٢١ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فكما لو اختلف الأطباء.

وبيّن في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه إذا اختلف العلماء في مسألة نفس الحال إذا اختلف الأطباء، وهنا يأخذ المريض برأي الأعلم والأكثر حذقًا وخبرة ودراية.

ماذا يفعل المسلم في حال اختلاف العلماء

وأضاف أن المسلم في حال اختلاف العلماء يأخذ برأي الأكثر علمًا وخبرة ودراية والأقرب للحق، والأوثق في علمه ودينه وأمانته.

وأشار إلى أن معنى ذلك أن المستفتي يطلب منه نوع الاجتهاد، ومع اجتهاده يلزمه أن يأخذ برأي الأعلم والأوثق لديه، وليس له أن يتخير، لأن بعض الناس يتخير ويتتبع الرخص.

مقياس حسن الخلق

ولفت في الوقت نفسه، إلى أنك إذا أردت أن تعرف حسن خلق إنسان، فانظر كيفية تعامله مع خادمه، وليس مع رؤسائه ووجهاء الناس، فإذا كان حسن التعامل مع خادمه، فهو حسن الخلق.

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الكلمات الدلالية:
اختلاف العلماء الخثلان حسن الخلق فتاوى العلماء

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