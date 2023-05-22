ارتفاع أسعار النفط اليوم .. و”برنت” يقفز إلى 76 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الاثنين، نتيجة تراجع الدولار وأيضًا خفض من كندا ومنتجي أوبك+.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 75.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش.

في الوقت نفسه، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو ، أكثر العقود الآجلة تداولاً، 15 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.84 دولار.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس لشهر يونيو والتي تنتهي في وقت لاحق من يوم الاثنين خمس سنتات إلى 71.60 دولار للبرميل.

يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لمعرفة مدى تأثر الصادرات بتعهدات مجموعة الدول السبع بتطبيق الحد الأقصى لسعر الخام الروسي على نحو صارم.

في سياق متصل، تصدرت المملكة قائمة أكبر موردي النفط الخام للصين متفوقة على روسيا وذلك بحسب بيانات شهر إبريل الماضي.

وباعت المملكة للصين نحو 2.06 مليون برميل يوميًا، فيما حلت روسيا ثانيًا في نفس الفترة بـ1.73 مليون برميل يوميًا بارتفاع بنسبة 8.6% سنويًا.

إجمالي الواردات

وبلغ إجمالي الواردات من روسيا، بما في ذلك الشحنات المحمولة عبر البحر والإمدادات عبر خطوط الأنابيب، 7.1 مليون طن أو 1.73 مليون برميل يوميا.

ومع ذلك كانت الواردات من روسيا في إبريل أقل كثيرًا من 2.26 مليون برميل يوميا سجلت في مارس وكانت مستوى غير مسبوق.

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