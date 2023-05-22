الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“بلجيكي” يتخلص من حياته بسبب “الذكاء الاصطناعي”.. ماذا طلب منه “الروبوت”؟
توضيح مهم من حساب المواطن بشان موعد دفعة يونيو
ما الواجب على المسلم إذا اختلف العلماء في مسألة؟ “الخثلان” يُجيب
ارتفاع أسعار النفط اليوم .. و”برنت” يقفز إلى 76 دولارًا للبرميل
خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب تجديد سجل تجاري
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب تجديد سجل تجاري

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب تجديد سجل تجاري

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب تجديد سجل تجاري
٠٧:٢٤:٠٨ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات لتقديم طلب تجديد السجل التجاري.

وأوضحت وزارة التجارة أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تقديم طلب تجديد سجل تجاري منتهٍ، عبر هذه الخطوات:

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تأشيرات الزيارة العائلية

الخطوات

1 – ادخل على رابط الخدمة.

2 – سجل دخولك باسم المستخدم وكلمة المرور.

3 – اضغط على أيقونة سجلاتي التجارية.

4 – اضغط على الاختيارات الموجودة أمام السجل التجاري.

5- اضغط على خيار “تجديد السجل التجاري”.

6 – حدد مدة السجل التجاري من سنة حتى خمس سنوات.

7 – اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

8 – سدد الفاتورة المرسلة على الجوال ومن ثم اطبع السجل التجاري دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتحويل نوع السجل التجاري من رئيسي إلى فرعي أو العكس

المتطلبات

1 – وجود سجل تجاري مسبق.

2 – التفاصيل في دليل المستخدم.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 1900″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الخدمات الإلكترونية الرقمنة تجديد سجل تجاري خدمة اليوم خطوات تقديم طلب وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
نجاح أول حالة لترميم «الشريان الأورطي» بمدينة الملك عبدالله الطبية

نجاح أول حالة لترميم «الشريان الأورطي» بمدينة الملك عبدالله الطبية

٠١:٣٩ م، الأثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠١٦
الرياض.. ضبط 3 تشكيلات عصابية لتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير مشروعة (صور)

الرياض.. ضبط 3 تشكيلات عصابية لتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير مشروعة (صور)

٠٢:٤٨ م، الثلاثاء، ٠٧ فبراير ٢٠١٧
4 قرارات جديدة.. الحج والعمرة تتراجع عن إيقاف 700 شركة

4 قرارات جديدة.. الحج والعمرة تتراجع عن إيقاف 700 شركة

٠٧:٣٦ ص، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
واقعة مؤثرة.. مواطن يحضر حفل تخرج زوجته بعد وفاتها بأيام ويتسلم شهادتها بالدموع (فيديو)

واقعة مؤثرة.. مواطن يحضر حفل تخرج زوجته بعد وفاتها بأيام ويتسلم شهادتها بالدموع (فيديو)

٠١:٣٦ ص، الثلاثاء، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *