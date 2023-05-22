خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب تجديد سجل تجاري

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات لتقديم طلب تجديد السجل التجاري.

وأوضحت وزارة التجارة أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تقديم طلب تجديد سجل تجاري منتهٍ، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – ادخل على رابط الخدمة.

2 – سجل دخولك باسم المستخدم وكلمة المرور.

3 – اضغط على أيقونة سجلاتي التجارية.

4 – اضغط على الاختيارات الموجودة أمام السجل التجاري.

5- اضغط على خيار “تجديد السجل التجاري”.

6 – حدد مدة السجل التجاري من سنة حتى خمس سنوات.

7 – اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

8 – سدد الفاتورة المرسلة على الجوال ومن ثم اطبع السجل التجاري دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.

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المتطلبات

1 – وجود سجل تجاري مسبق.

2 – التفاصيل في دليل المستخدم.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 1900″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.