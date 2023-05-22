استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

تواصل – واس:

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة سبعة آخرين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا، وأصيب سبعة بجروح، بعضهم خطيرة، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

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اقتحام 30 منزلاً في مخيم بلاطة

من جانبها أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت أكثر من 30 منزلاً في مخيم بلاطة، وقامت بتفجير وهدم ثلاثة منها بالمتفجرات.

وتخلل ذلك إطلاق نار كثيف، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي منعت قوات الاحتلال طواقمه من إسعاف الجرحى خلال اقتحام المخيم.

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اعتقال عدد من الشبان

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان خلال عمليتها العسكرية في المخيم، من بينهم ثلاثة أشقاء، وذلك قبل تفجير منزلهم.

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق بالضفة الغربية، منها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، ومخيم عايدة في بيت لحم، ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

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