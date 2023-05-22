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هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال شرقي إيران
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هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال شرقي إيران

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال شرقي إيران

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال شرقي إيران
٠٦:٤٩:١٨ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر اليوم مدينة سفيد سنك في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.

الهزة الأرضية على عمق 7 كيلومترات

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الهزة الأرضية كانت على عمق 7 كيلومترات، عند خط العرض 35.76 شمالا وخط الطول 60.34 شرقا.

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لا أنباء عن أصرار

ولم يصدر أي تقرير عن الأضرار المحتملة للهزة الأرضية لغاية الآن.

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زلزال بقوة 5.5 يضرب ساحل كاليفورنيا

وفي السياق ذاته، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ساحل شمال كاليفورنيا، مساء أمس الأحد على بعد 96 كيلومترغرب بتروليا، بحسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكر مكتب خدمات الطوارئ في كاليفورنيا على تويتر أنه يعمل مع السلطات المحلية والفدرالية لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وكانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن الزلزال جاء على عمق عشرة كيلومترات.

وأعقب الزلزال صدور تحذير من احتمال حدوث تسونامى فى كاليدونيا الجديدة وفيجى وفانواتو، وذلك اتباعًا للنظام الأمريكى.

وأشار مركز التحذير من موجات التسونامى فى المحيط الهادى، إلى أن تشكل موجة مدّ هو أمر “ممكن” الحدوث ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال، مناشدًا السكان فى المناطق المهددة بتوخى الحذر.

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