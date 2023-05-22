انطلاق اختبارات الدور الثاني لخريجي الثانوية في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد وزير التعليم آلية اختبار الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

تطبيق آلية اختبارات الدور الثاني في 21 ذي الحجة

وستنفذ هذه الآلية اعتبارًا من الأحد الموافق للحادي والعشرين من شهر ذي الحجة القادم وتستمر لمدة خمسة أيام.

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ضوابط الآلية

وتضمنت الآلية أن يكون الاختبار على مستوى إدارة التعليم وفق ضوابط وآليات منها:

1 – يشكل مدير التعليم لجنة إشرافية برئاسته وعضوية كل من المساعدين للشؤون التعليمية 2 – ومدير الاختبارات والقبول للإشراف ومتابعة أعمال الاختبارات.

3 – تتمثل مهماتهم في حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم.

4 – تحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبار على أن يتسع الاختبار لـ500 طالب.

5 – في حال زاد العدد عن ذلك يمكن للإدارة فتح مقر آخر.

6 – تقوم اللجنة الإشرافية بتشكيل اللجنة التنفيذية ويرأسها مشرف تربوي وبعضوية مدير للمقر ومعلمين في المواد المستهدفة (معلم لكل تخصص) وموظف اتصالات إدارية وحارس للمقر.

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مهام اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم

7 – تتولى اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم تنفيذ أعمال الاختبارات ومن مهماتها:

تحديد المواد الدراسية المستهدفة.

إعداد جدول للاختبارات.

تجهيز نماذج الاختبارات والنماذج البديلة.

مراقبة اللجان.

التصحيح والرصد.

إخراج النتائج.

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