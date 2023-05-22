عودة “إنستجرام” للعمل بعد تعطل الخدمة عالميًا

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أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لتطبيق إنستجرام، اليوم الاثنين، عن عودة جميع خدمات التطبيق للعمل، بعد حل مشكلة فنية تسببت في انقطاع الخدمة عن عشرات الآلاف من المستخدمين.

إنستجرام تعلن انتهاء مشكلة تعطل الخدمة

وقال متحدث باسم الشركة لـ “رويترز”: “في وقت سابق اليوم تسببت مشكلة فنية في عدم قدرة بعض الأشخاص على الدخول إلى (تطبيق) إنستجرام. تمكنا من حل المشكلة بأسرع ما يمكن لكل من تأثر (بتوقف الخدمة)”.

وتمكن المستخدمون من نشر صورهم والتصفح عبر التطبيق، بالإضافة إلى التعليق وإرسال الرسائل.

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عشرات الآلاف تأثروا بانقطاع الخدمة

ولم تكشف الشركة عن عدد من تضرروا من تعطل الخدمات. لكن موقع “داون ديتكتور” الإلكتروني أظهر أكثر من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة، و24 ألفاً في كندا، وأكثر من 56 ألفاً في بريطانيا.

وأبلغ أكثر من 180 ألف مستخدم عن وجود مشكلات في الدخول إلى التطبيق في ذروة انقطاع الخدمة.

ويرصد موقع “داون ديتكتور” حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر، وتشمل هذه المصادر المستخدمين.

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هاشتاق إنستغرام

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاق “إنستغرام”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بعدما توقفت الخدمة تمامًا في العديد من البلدان على مستوى العالم.

وتصدر هاشتاق “إنستغرام”، قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كوميدية من قبل رواد السوشيال ميديا على تعطل تطبيق انستجرام.

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وقال حمزة: ” بعد الخلل اللي في #انستغرام.. #تويتر يستقبل اللاجئين من دولة ميتا”.

وغرد أيمن سالم: ” نرحب بشعب #إنستغرام في تويتر ونتمنى لكم إقامة سعيدة في تويتر”.

وأضافت سما: ” هو الانستجرام بيحاول يخضنا عليه قوم يا انستجرام يا حبيبي بطل تهنج متقلقناش..”.