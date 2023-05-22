6 نصائح لحماية نفسك من مخاطر الأتربة والغبار

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تتعرض بعض المناطق في المملكة إلى بعض التغيرات في الطقس، مما ينتج عنها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأكد المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

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رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك.

6 نصائح وقائية

يمكن اتخاذ تدابير وقائية لتقليل التعرض لجزيئات الغبار الدقيقة من أجل منع المشكلات الصحية المتعلقة بالغبار، ومن أهمها:

البقاء في الداخل

بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية من الغبار، فإن البقاء في المنزل مهم جدًا، أبقِ باب منزلك ونافذتك وفتحات التهوية والفتحات الأخرى مغلقة لمنع دخول الغبار إلى غرفة معيشتك.

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ارتداء قناع

يمكن أن يساعد ارتداء قناع أثناء الخروج في بيئة متربة في منع دخول جزيئات الغبار إلى أنفك.

تغطية وجهك وعينيك

يمكن أن يساعد تغطية وجهك بغطاء وارتداء نظارات واقية في الهواء الطلق على منع دخول جزيئات الغبار إلى العينين والأذنين والفم والشعر.

قد يؤدي التعرض للغبار إلى جعل بشرتك عرضة لحب الشباب، ويسبب احمرارًا وحكة في العينين، والعطس، ودخول جزيئات الغبار إلى أذنيك وفمك.

حافظ على رطوبة جيدة

البيئة الجافة والمتربة التي تسببها العواصف الترابية يمكن أن تجعلك تعاني من الجفاف، والذي بدوره يمكن أن يهيج الجهاز التنفسي..

ومن ثم فمن المهم أن تبقى رطبًا جيدًا، اشرب الكثير من الماء، يمكن أن يكون شرب ماء الليمون أفضل بديل آخر لمنع الجفاف.

استخدام أجهزة تنقية الهواء

من المعروف أن أجهزة تنقية الهواء تحافظ على نقاء الهواء، يزيل جزيئات الغبار من الهواء عن طريق تنقية الهواء.

من المعروف جيدًا HEPA (فلاتر الهواء عالية الكفاءة) أنها تحافظ على الهواء الداخلي نظيفًا وخاليًا من الغبار.

ومع ذلك، من المهم تنظيف المرشحات واستبدالها في الوقت المناسب.

الحد من الأنشطة الخارجية

عندما تقترب الرياح المحملة بالأتربة والغبار، من الأفضل البقاء في المنزل، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس.

وفي حالة خروجك إلى الخارج، ارتدِ قناعًا وقم بتغطية وجهك وعينيك لمنع دخول الغبار إلى أنفك وعينيك وأذنيك.

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تحذيرات وزارة الصحة

وكانت وزارة الصحة قد حذّرت، سابقًا، مرضى الربو والأطفال وكبار السن ومرضى القلب، من موجات الغبار التي تشهدها بعض المناطق في المملكة، مشيرة إلى ضرورة اتباع طرق الوقاية لتفادي الأزمات التنفسية.

وأوصت الوزارة في فيديو على حسابها بتويتر، بالآتي: