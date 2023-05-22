طريق مكة..  وصول أولى رحلات المستفيدين من باكستان إلى المملكة

تواصل – واس:

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الاثنين، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

وقدمت الرحلة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إسلام آباد الدولي.

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أهداف مبادرة طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى:

1 – إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية.

2 – إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

3 – ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

4 – وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة.

5 – في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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منظومة خدمات متكاملة لقاصدات المسجد الحرام

في الوقت نفسه، سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الإمكانات والطاقات طيلة أيام الأسبوع.

لتحظى زائرات المسجد الحرام بجوٍ إيماني ينتشر فيه عبق الراحة و الطمأنينة والأمان والوقوف على راحتهن.

وتقدم إدارة التوجيه والإرشاد خدماتها المتنوعة داخل المسجد الحرام كالإرشاد المكاني عبر الإجابة على تساؤلات القاصدات عن المواقع داخل المسجد الحرام وخارجه.

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