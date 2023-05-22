الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
طريق مكة..  وصول أولى رحلات المستفيدين من باكستان إلى المملكة
تُنفّذ 14 تجربة بحثية.. انطلاق رحلة المملكة العلمية إلى الفضاء
توقعات “الأرصاد”: أمطار وسيول وبرد ورياح مغبرة وسماء غائمة على 10 مناطق
مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة في المحيط الهادئ
الخطوط الجوية في جورجيا تمنع رئيسة البلاد من استخدامها
شركة أمريكية تفشل في التقييم الأمني الصيني لصناعة الرقائق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

طريق مكة..  وصول أولى رحلات المستفيدين من باكستان إلى المملكة

طريق مكة..  وصول أولى رحلات المستفيدين من باكستان إلى المملكة

طريق مكة..  وصول أولى رحلات المستفيدين من باكستان إلى المملكة
٠٥:١٣:٤٢ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الاثنين، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

وقدمت الرحلة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إسلام آباد الدولي.

اقرأ أيضًا:

طريق مكة.. وصول أولى طلائع حجاج مطار الملك عبد العزيز بجدة

أهداف مبادرة طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى:

1 – إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية.

2 – إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

3 – ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

4 – وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة.

5 – في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

اقرأ أيضًا:

الجوازات تعلن عن جاهزيتها لموسم الحج.. و النقل” تعلن اكتمال كافة الاستعدادات

منظومة خدمات متكاملة لقاصدات المسجد الحرام

في الوقت نفسه، سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الإمكانات والطاقات طيلة أيام الأسبوع.

 لتحظى زائرات المسجد الحرام بجوٍ إيماني ينتشر فيه عبق الراحة و الطمأنينة والأمان والوقوف على راحتهن.

وتقدم إدارة التوجيه والإرشاد خدماتها المتنوعة داخل المسجد الحرام كالإرشاد المكاني عبر الإجابة على تساؤلات القاصدات عن المواقع داخل المسجد الحرام وخارجه.

اقرأ أيضًا:

أولى رحلات ضيوف الرحمن من باكستان وأفغانستان ضمن مبادرة “طريق مكة” تصل إلى المملكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج والعمرة المدينة باكستان ضيوف الرحمن طلائع الحجاج مبادرة طريق مكة مطار إسلام آباد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي موسم الحج وصول الحجاج

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم»: انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

«التعليم»: انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

٠١:٣٣ م، السبت، ٢٧ يونيو ٢٠١٥
تنبيه من الأرصاد على محافظات مكة المكرمة الساحلية حتى التاسعة من مساء غد الإثنين

تنبيه من الأرصاد على محافظات مكة المكرمة الساحلية حتى التاسعة من مساء غد الإثنين

١١:٢٢ م، الأحد، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
شاهد.. أين اختبأ “ساهر” في أحد شوارع المدينة المنورة؟!

شاهد.. أين اختبأ “ساهر” في أحد شوارع المدينة المنورة؟!

١٠:٣٠ م، الأثنين، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٤
الصحة: لا إصابات جديدة بـ”كورونا” وتماثل حالة للشفاء

الصحة: لا إصابات جديدة بـ”كورونا” وتماثل حالة للشفاء

٠٦:١٠ م، الأربعاء، ٠٨ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *