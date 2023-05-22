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مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة في المحيط الهادئ
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مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة في المحيط الهادئ

مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة في المحيط الهادئ

مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة في المحيط الهادئ
٠٣:٣٢:٣٤ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأمريكية عن مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة متجهة إلى ولاية هاواي في المحيط الهادئ بعد وقت قصير من إقلاعها من شمال ولاية كاليفورنيا.

تحطم الطائرة قرب كاليفورنيا

وتحطمت الطائرة السبت في حوالي الساعة 02: 15 عصرًا بالتوقيت المحلي (21: 15 ت.غ) على بعد (64 كلم) قبالة ساحل هاف مون باي بولاية كاليفورنيا.

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مصرع الطيار ومساعده

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، في بيان، مساء الأحد، إن “خفر السواحل الأمريكي عثر على حطام الطائرة المغمورة بالمياه وأكدوا مصرع الطيار ومساعده بسبب إصابتهم بجروح قاتلة”، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضاف البيان أن “الطيار ومساعده كانا الوحيدان على متن الطائرة وقت وقوع الحادث”.

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تحطم طائرة أمريكية قرب مطار كلينتون

وفي وقت سابق، تحطمت طائرة أمريكية من طراز “بيتش بي 20″، قرب مطار كلينتون، بولاية أركنساس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إنالحادث وقع في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس الأمريكية، إثر تحطم الطائرة ذات المحركين، بالإضافة إلى عدم نجاة أي من الركاب، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها، بحسب قناة “كارك” الأمريكية.

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الطائرة تحطمت أمس

وأكدت إدارة الطيران أن الطائرة تحطمت في شهر فبراير الماضي في منطقة غابات على بعد ميل من مطار كلينتون الوطني، حيث كانت متجهة إلى مطار جون غلين كولومبوس الدولي في أوهايو.

وقالت السلطات إن سوء الأحوال الجوية يعوق التحقيق، حيث وردت أنباء عن عاصفة رعدية وهبوب رياح شديدة بالقرب من المطار وقت وقوع الحادث.

يذكر أن الطائرة كانت في طريقها لاستجابة لانفجار وقع في مصنع “آي شومان” للمعادن في بيدفورد بولاية أوهايو، حيث توفي شخص  وأصيب 13 آخرون.

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