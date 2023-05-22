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الخطوط الجوية في جورجيا تمنع رئيسة البلاد من استخدامها
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الخطوط الجوية في جورجيا تمنع رئيسة البلاد من استخدامها

الخطوط الجوية في جورجيا تمنع رئيسة البلاد من استخدامها

الخطوط الجوية في جورجيا تمنع رئيسة البلاد من استخدامها
٠٣:٠١:٥٧ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حظرت الخطوط الجوية الجورجية، على رئيسة البلاد، سالومي زورابيشفيلي، الاستعانة بخدمات الشركة، بعدما أعلنت الأخيرة مقاطعة الشركة، بسبب قرارها استئناف تسيير الرحلات الجوية إلى روسيا.

مقاطعة المبادرة الروسية

ودعت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، السلطات الجورجية، إلى التصدي للمبادرة الروسية، برفع الحظر الجوي، وهي دعوة لم يتم الالتفات إليها، حسب “الاقتصادية”.

تعليق مؤسس الشركة

ومن جانبه، قال تاماز جاياشفيلي، مؤسس الخطوط الجوية الجورجية، وهي شركة ملكية خاصة، إن زورابيشفيلي في الوقت الحالي: “شخص غير مرغوب فيه” وسيتم حظرها حتى، “تعتذر أمام الشعب الجورجي”، بينما لم يصدر حتى الآن رد فعل من زورابيشفيلي.

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إلغاء الحظر والتأشيرة

وكانت روسيا أعلنت خلال الشهر الجاري، أنها سترفع حظرا مفروضا منذ أربعة أعوام على الرحلات الجوية المباشرة مع جورجيا، وستلغي شرطا قائما منذ عقود يلزم مواطني جورجيا الذين يسافرون إلى روسيا بالحصول على تأشيرة.

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الخطوط الجوية الجورجية جورجيا حظر الرحلات الجوية رئيسة جورجيا مبادرة روسية موسكو

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