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أكاديمية طويق تطلق معسكر مهارات تقنيات الميتافيرس.. هذه أهدافه
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أكاديمية طويق تطلق معسكر مهارات تقنيات الميتافيرس.. هذه أهدافه

أكاديمية طويق تطلق معسكر مهارات تقنيات الميتافيرس.. هذه أهدافه

أكاديمية طويق تطلق معسكر مهارات تقنيات الميتافيرس.. هذه أهدافه
٠٢:٤٨:٥١ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت أكاديمية طويق، أمس الأحد، معسكرَ مهارات تقنيات الميتافيرس، كأول معسكرات الميتافيرس في أكاديمية طويق بالشراكة مع شركة ميتا، وذلك ضمن عدد من المسارات التعليمية في مجال أنظمة الميتافيرس وتقنياته، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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أهداف معسكر مهارات تقنيات الميتافيرس

وتهدف هذه المسارات التعليمية إلى تعزيز مفهوم الميتافيرس والإلمام بأساسيات بناء وتطوير أنظمته واكتشاف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي عبر مشاريع تطبيقية وعملية من تقديم خبراء مختصين؛ لتمكين المتدربين بالمهارات اللازمة لبناء وتصميم بيئة ميتافيرس مخصّصة وتأهيلهم لخوض التجربة الأولى بمجال الميتافيرس في سوق العمل.

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التسجيل متاح للمعسكر القادم

الجدير بالذكر أن أكاديمية طويق مازالت تتيح التسجيل في المعسكر القادم (معسكر التطوير باستخدام تقنيات الميتافيرس) ضمن معسكرات أكاديمية ميتافيرس بالشراكة مع شركة ميتا الذي يبدأ في الـ 9 من يوليو المقبل، ويمكن للمتدربين التسجيل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

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