المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه الإدارية من حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

– أخصائي استمرارية الأعمال

– مدير ادارة التوعية والتغيير

– مدير ادارة بناء القدرات

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الموارد البشرية

– الإعلام

– التسويق

– علوم الحاسب

– الهندسة

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

نبذة عن المركز:

تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم الأحد 1444/11/1هـ (الموافق 2023/5/21م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنا