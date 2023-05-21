المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه الإدارية من حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي استمرارية الأعمال
– مدير ادارة التوعية والتغيير
– مدير ادارة بناء القدرات
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الموارد البشرية
– الإعلام
– التسويق
– علوم الحاسب
– الهندسة
اقرأ أيضا:
الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
نبذة عن المركز:
تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم الأحد 1444/11/1هـ (الموافق 2023/5/21م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنا