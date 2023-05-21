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المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية

المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية

المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية
٠٢:٤٠:٢٣ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه الإدارية من حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

– أخصائي استمرارية الأعمال
– مدير ادارة التوعية والتغيير
– مدير ادارة بناء القدرات

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الموارد البشرية
– الإعلام
– التسويق
– علوم الحاسب
– الهندسة

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

نبذة عن المركز:

تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم الأحد 1444/11/1هـ (الموافق 2023/5/21م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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