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9 ضوابط تتيح لشركات نقل الطرود تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب

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9 ضوابط تتيح لشركات نقل الطرود تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب

9 ضوابط تتيح لشركات نقل الطرود تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب

9 ضوابط تتيح لشركات نقل الطرود تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب
٠٢:٤٠:٤٨ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعتزم وضع 9 ضوابط تتيح المجال أمام شركات النقل السريع لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب من العميل أو المتجر قبل دفعها للهيئة.

وتستهدف هذه الضوابط الإسهام في تخفيف الأعباء المالية عن شركات نقل الطرود، ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة.

أهم الشروط

واشترطت أن تكون المنشأة مقيمة في المملكة العربية السعودية، وحصولها على رخصة تخليص جمركي، وكذلك عدم وجود أي بيانات جمركية معلقة على الشركة.

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ومن أبرز ضوابط الهيئة في سياق المشروع الذي طرحته للعموم عبر منصة استطلاع، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مراجعة جميع المتطلبات للمستفيد من الخدمة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الطلب.

9 ضوابط مهمة

أما عن الضوابط الـ9 بالتفصيل فهي كالتالي:

1- أن تكون المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة.

2- تقديم السجل التجاري المعتمد برخصة التخليص الجمركي، والمرتبط بالرقم الضريبي.

3- أن تكون المنشأة مقيمة في المملكة العربية السعودية.

4- تقديم رخصة مزاولة النقل الدولي للطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة.

5- الحصول على رخصة تخليص جمركي (نقل سريع) وفق الاشتراطات والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

6- الالتزام بتقديم الإقرارات، وسداد المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية لدى الهيئة.

7- عدم وجود أي بيانات جمركية معلقة على الشركة.

8- عدم وجود حالات تهرب ضريبي أو تهريب جمركي مثبتة.

9- تقديم ضمان بنكي أو مستندي للهيئة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الضمان لكل شركة بما يضمن تغطية قيمة الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.

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الكلمات الدلالية:
شركات النقل شركات النقل السريع شركات نقل الطرود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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