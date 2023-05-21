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شركة أمريكية تفشل في التقييم الأمني الصيني لصناعة الرقائق
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شركة أمريكية تفشل في التقييم الأمني الصيني لصناعة الرقائق

شركة أمريكية تفشل في التقييم الأمني الصيني لصناعة الرقائق

شركة أمريكية تفشل في التقييم الأمني الصيني لصناعة الرقائق
٠٢:٥٨:٠٠ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة مراقبة الأمن السيبراني الصينية، أن شركة “ميكرون تكنولوجي” الأمريكية لصناعة الرقائق، فشلت في تقييم للأمن القومي.

مشكلات أمنية خطيرة

وقالت هيئة الأمن السيبراني، في بيان، إن منتجات ميكرون: “تنطوي على مشكلات أمنية محتملة خطيرة نسبيا في الشبكة، تشكل خطرا أمنيا كبيرا.

وأضاف البيان أن هناك خطر على سلسلة إمداد البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين وتؤثر على الأمن القومي للصين”، فيما طلبات الهيئة من مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية الكف عن شراء منتجات الشركة. حسب “أرقام”.

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حرب الرقائق

وتصاعدت حرب الرقائق بين بكين وواشنطن، العام الماضي، عندما فرضت الولايات المتحدة قيودا على حصول الصين على الرقائق المتطورة ومعدات صناعة الرقائق والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات.

كما أدرجت واشنطن شركات صينية على لائحة سوداء، من بينها شركة “يانجتسي ميموري تكنولوجيز” المنافسة لشركة “ميكرون”.

وبررت واشنطن قرارها بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقالت إنها تريد منع القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات الصينية من الحصول على “تقنيات حساسة ذات استعمالات عسكرية”.

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