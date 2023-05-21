3 آلاف جريمة ترتكبها مليشيا الحوثي في محافظة إب باليمن

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تقريرا، وثق ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية، نحو 3 آلاف جريمة وانتهاك في محافظة إب وتشتهر بـ”اللواء الأخضر”.

جرائم مروعة

وتنوعت الجرائم الإنسانية ما بين جرائم القتل، والإصابة الجسدية، والإخفاء القسري، والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والمنشآت التعليمية، ومنازل ومزارع مواطنين وسيارات ومحالّ تجارية.

اقرأ أيضا:

بالمسيرات وعشرات الأطقم.. مليشيا الحوثي تحاصر قرية يمنية

مقتل 213 مدنيا

وسجل التقرير تورط مليشيات الحوثي في مقتل 213 مدنيا من مختلف مديريات المحافظة بينهم أطفال ونساء ورجال طاعنون في السن.

فضلا عن إصابة 189 شخصا بينهم 9 أطفال و8 نساء و8 مسنين، كما رصد أيضا الاعتداء بالضرب على 121 آخرين بينهم 26 طفلا و21 امرأة و18 مسنا، حسب “العين الإخبارية”.

وأشار التقرير الحقوقي إلي اختطاف مليشيات الحوثي 582 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، لا يزال نحو 123 مختطفا ومعتقلا من أبناء محافظة إب في سجون المليشيات الحوثية حتى اللحظة، وثق 65 حالة تعذيب لمختطفين في سجون الحوثي.

تجنيد الأطفال

ووثق التقرير تجنيد مليشيات الانقلاب لنحو 1322 طفلا تحت سن 17 عاما، دفعت بهم المليشيات إلى جبهات القتال في محافظات تعز والضالع والبيضاء وشبوة ومأرب، أغلبهم من دون علم ذويهم.