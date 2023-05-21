عاجل.. عطل مفاجئ يضرب منصة إنستجرام في عدة دول

تواصل – فريق التحرير:

ضرب عطل مفاجئ منصة إنستجرام للصور ومقاطع الفيديو، المملوك لشركة ميتا، في عدة دول حول العالم، منذ قليل، فيما لم تعرف بعد أسباب العطل، وإذا كان فنيا أم بسبب اختراق.

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عطل سابق

وفي مارس الماضي، أصاب عطل موقع “انستجرام” على هواتف آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم، على ما أفاد موقع ” داونديتيكتور”.

وأشار موقع تتبع الانقطاعات، إلى أن منصة التواصل الاجتماعي “انستجرام” المملوكة لشركة “ميتا”، تعطلت لدى أكثر من 45000 مستخدم في وقت مبكر من اليوم.

انقطاعات في تطبيق الهاتف الخاص بالمنصة

وذكر أن نحو 2000 مستخدم من المملكة المتحدة أبلغوا عن العطل، وجاء أكثر من 1000 تقرير من الهند وأستراليا.

وعانى نحو 85 في المائة من المستخدمين من انقطاعات في تطبيق الهاتف الخاص بالمنصة، بينما أبلغ 11 في المائة عن مشكلات في الوصول إلى الموقع على الويب.

وأدى العطل إلى توقف تحميل المحتوى، بما في ذلك منشورات “ستوري”، ووصل لدى العديد من المستخدمين رسائل مثل “تعذر تحديث الستوري” و”تعذر تحميل المشاركات”.