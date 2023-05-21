قرار من يوتيوب بشأن فيديوهات الحسابات غير النشطة

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قررت شركة جوجل تعديل سياسة التعامل مع الحسابات غير النشطة، ليتم حذف الحسابات غير النشطة لكن دون حذف الفيديوهات الخاصة بهذه الحسابات ومنها فيديوهات يوتيوب.

قرار من شركة جوجل

ونشرت شركة جوجل رسالة عبر الإنترنت قالت فيها بشكل دقيق: “لا نعتزم حذف الحسابات غير النشطة التي تحتوي على فيديوهات يوتيوب في هذا الوقت”.

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وأوضحت شركة جوجل، أنها قررت حذف الحسابات غير النشطة للحد من عمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن اختراق هذه الحسابات القديمة أسهل.

الحسابات غير النشطة

وتابعت الشركة “تحليلنا الداخلي أظهر أن احتمال استخدام الحسابات المهجورة لنظام تأكيد هوية المستخدم من خطوتين أقل 10 مرات من احتمال استخدام الحسابات الجديدة لهذا النظام” الذي يستهدف تقليل احتمالات سرقة هذه الحسابات أو اختراقها.. “.

وتابعت: “وهذا يعني أن هذه الحسابات القديمة عرضة لخطر غالباً، وبمجرد اختراق حساب يمكن استخدامه لعمل أي شيء، بدءاً من انتحال الشخصية وحتى بث محتوى غير مرغوب”.

في الوقت نفسه، فإن حذف الحسابات غير النشطة سيقلل تكلفة نظام خوادم جوجل، لكن لن تبدأ غوغل حذف المحتوى الخاص بالحسابات على خدمة غوغل ووركسبيس مثل جي ميل وغوغل دوكس وغوغل درايف وغوغل ميل وغوغل كاليندر قبل ديسمبر المقبل.

تنفيذ الخطة على مراحل

ووفقا لبيان شركة جوجل، سيتم تنفيذ هذه الخطة على مراحل تبدأ بالحسابات التي تم حذفها ولم تستخدم مرة أخرى. لذلك سيكون لدى الأشخاص من أصحاب الحسابات القديمة وقت طويل لتنشيط حساباتهم مرة أخرى من أجل الاحتفاظ بها.

في الوقت ذاته تعتزم شركة غوغل إرسال عدة تنبيهات إلى أصحاب الحسابات غير النشطة لتنبيههم قبل حذفها.

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