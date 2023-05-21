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كيف تعرف من يتطفل عليك في فيسبوك؟
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كيف تعرف من يتطفل عليك في فيسبوك؟

كيف تعرف من يتطفل عليك في فيسبوك؟

كيف تعرف من يتطفل عليك في فيسبوك؟
٠١:٥٩:٣٠ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث باسم شركة ميتا، مالكة منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، معتذرا عن الخطأ التقني الذي تسبب في إرسال طلبات صداقة عن طريق الخطأ.

وقال: “أصلحنا خطأ متعلقا بتحديث حديث للتطبيق تسبب في إرسال بعض طلبات لأصدقاء على فيسبوك عن طريق الخطأ، أوقفنا حدوث ذلك ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر”.

خطوات معرفة الحسابات المتطفلة

ولمعرفة من كان يتطفل على صفحة ملفك الشخصي، ما عليك سوى التوجه إلى facebook.com/friends.

وسترى هنا قائمة بالطلبات، بما في ذلك الطلبات التي أرسلها أشخاص تطفلوا على ملفك الشخصي بطريق الخطأ، حسب “sawtbeirut”.

لكن بدءا من هنا، يمكنك أيضا معرفة الملفات الشخصية التي أرسلت إليها طلبات عن طريق الخطأ.

انقر فوق “طلبات الصداقة” في علامة التبويب اليمنى، ثم اضغط على  “عرض طلبات الإرسال” لمراجعة الطلبات المعلقة.

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خلل فني متكرر

وفي غضون أسبوع واحد، وقع خلل فني في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مرتين متتاليتين، جعل حسابات معينة تبعث طلبات صداقة من دون موافقة أصحابها إلى حسابات أخرى.

وأقرت شركة “ميتا” التي تملك “فيسبوك” بالخطأ، وأشارت إلى أنها أصلحت العطل، بحسب ما أوردت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

الكلمات الدلالية:
إلغاء طلبات صداقة اختراق بيانات تحديث فيسبوك فيسبوك متطفل فيسبوك

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