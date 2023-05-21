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5 أسباب لتراجع معدلات الخصوبة بين الرجال عالميا
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5 أسباب لتراجع معدلات الخصوبة بين الرجال عالميا

5 أسباب لتراجع معدلات الخصوبة بين الرجال عالميا

5 أسباب لتراجع معدلات الخصوبة بين الرجال عالميا
٠١:٥١:٥٤ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير طبي صدر حديثا، أن الحيوانات المنوية لدى الرجال تأثرت بشكل كبير، مما أدى إلى تراجعها بسبب عدة عوامل متداخلة، وسط خشية من أن يتفاقم الأمر مستقبلا.

مراجعة 27 ألف دراسة 

واعتمد التقرير الذي أعده باحثون من جامعة سيميلويس الهنغارية على مراجعة ما يقارب 27 ألف دراسة، لأجل تحديد الأسباب التي تجعل الرجال أقل خصوبة.

وتثار مخاوف طبية توصف بالجدية، حيال تراجع جودة السائل المنوي لدى الرجل ومدى قدرته على الإخصاب، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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تكسير الحمض النووي

من جانبه، شرح رئيس مركز طب الذكورة في فرع المسالك البولية بجامعة سيميويلس، زولت كوبا، أن قياس نشاط السائل المنوي لدى الرجل يجري بالاعتماد على ما يعرف بتكسير الحمض النووي.

التدخين أبرزها

وألمحت الدراسة إلى 5 أسباب رئيسة لتراجع الخصوبة هي:

1- التدخين

يزيد تشرذم وتفتيت الحمض النووي في السائل المنوي بمعدل 9.19 بالمئة مقارنة بغير المدخنين.

2- زيادة الوزن

ولا سيما إذا رافقه شرب الكحول فهما عاملان يؤثران سلبا على الحمض النووي في السائل المنوي.

3- التلوث

يؤثر بدوره على السائل المنوي، وظهر ذلك جليا في دراسة أجريت بمنطقة إيطالية ذات مستوى عال من التلوث.

4- أمراض عضوية أخرى

تؤثر سلبا على جودة السائل المنوي مثل اضطراب دوالي الخصية الذي يزيد الشظي بمعدل 13.62%.

5- الأورام

تزيد تشظي الحمض النووي في السائل المنوي بمعدل 11.3 بالمئة، إلى جانب أمراض عضوية أخرى.

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أسباب تراجع الخصوبة الحيوانات المنوية تراجع الخصوبة دراسة علمية

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