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تطبيق الأنظمة بحق قائدها.. مدني أبها يباشر حالة احتجاز مركبة في سيل بوادي المفجر

تطبيق الأنظمة بحق قائدها.. مدني أبها يباشر حالة احتجاز مركبة في سيل بوادي المفجر

تطبيق الأنظمة بحق قائدها.. مدني أبها يباشر حالة احتجاز مركبة في سيل بوادي المفجر
٠١:٠٣:١١ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في أبها بمنطقة عسير، مساء أمس الأحد، حالة احتجاز مركبة في سيل في وادي المفجر.

تطبيق الأنظمة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الأمن العام.

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وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو، إنقاذ مركبة عالقة في بريدة بمنطقة القصيم، بواسطة عناصر فريق إنجاد البحث والإنقاذ، وتضافر جهود الفريق.

حضور سريع

وحضرت إلى الموقع، سيارات عناصر البحث والإنقاذ، وباشرت إخراج المركبة العالقة، من خلال ربطها بالحبال، وتمكنوا من إخراجها من الرمال.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع الفيديو المتداول، مشيدين بجهود عناصر الفريق في مختلف مناطق المملكة ومدنها.

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فريق إنجاد للبحث والإنقاذ

وقبل أيام، أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ عن العثور على مفقود رويغب بالرياض “متوفى”. بعد تحرك عدد من أعضاء الفريق في محاولة لإنقاذه.

وقال الفريق عبر حسابه على “تويتر”: عُثِر على ‎مفقود رويغب -متوفى- من قِبل فارس ‎فريق إنجاد: محمد جميل العبدالله ومتطوعين من خارج الفريق.

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أبها أخبار السعودية الدفاع المدني السيول مدني أبها

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