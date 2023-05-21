دراسة تحذر من خطورة التدخين السلبي على النظر لدى الأطفال

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كشفت دراسة حديثة عن مخاطر وأضرار التدخين السلبي على حاسة النظر لدى الأطفال.

ووفقا للدراسة، فقد تم ربط تحليل جديد لباحثين في الجامعة الصينية بهونغ كونغ بين تعرض الأطفال للتدخين السلبي القسري والإصابة بقصر النظر.

مشاكل النظر لدى الأطفال

وخلال الدراسة استخدم الباحث يوجوان زانغ وزملاؤه بيانات 12630 طفلاً بين 6 و8 أعوام، وتبين أن 32.4% من الذين تعرضوا بينهم للتدخين السلبي القسري مصابون بانكسار قصر النظر، وبطول محوري.

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أهم نتائج الدراسة

نتائج الدراسة نشرها موقع “غاما نيتوورك”، وأشارت إلى أن كل عام إضافي يتعرض فيه الطفل للتدخين السلبي، يزيد انكسار قصر النظر.

وخلصت الدراسة الحديثة، إلى أن القضاء على التعرض للتدخين السلبي القسري للعناية بعيون الأطفال أمر مهم”.

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