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بسبب سباق سيارات.. 20 قتيلا وجريحا في إطلاق نار بالمكسيك
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بسبب سباق سيارات.. 20 قتيلا وجريحا في إطلاق نار بالمكسيك

بسبب سباق سيارات.. 20 قتيلا وجريحا في إطلاق نار بالمكسيك

بسبب سباق سيارات.. 20 قتيلا وجريحا في إطلاق نار بالمكسيك
١٢:٥٨:١١ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق نار كثيف على سباق للسيارات في منطقة إنسينادا بالمكسيك.

تواجد أمني كثيف

وأدى إطلاق النار، الذي وقع بعد ظهر أول أمس السبت، إلى تواجد كثيف لوحدات من الجيش والبحرية وشرطة الولاية والشرطة المحلية، ووقع نحو 20 قتيلا وجريحا.

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ملابسات الواقعة

وقال مسؤولو باها كاليفورنيا إن مسلحين في إحدى السيارات فتحوا النار على الأفراد والسيارات في السباق.

وفي السياق ذاته، أشار المدعي العام لمدينة باها، ريكاردو إيفان كاربيو، إلى العثور على سيارة بها ثقوب جراء طلقات نارية وآثار دماء بداخلها.

جريمة منظمة 

ومن جانبه، قال مكتب المدعي العام للدولة إن هناك أدلة على تبادل إطلاق النار مما يشير إلى أنها كانت مواجهة بين أعضاء جماعات الجريمة المنظمة.

فتحت السلطات المكسيكية تحقيقا في إطلاق نار في سباق للسيارات على الطرق الوعرة في ولاية باها كاليفورنيا خلف 10 قتلى و10 جرحى آخرين.

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إطلاق نار المكسيك سباق سيارات قتلى وجرحى

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