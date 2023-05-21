ضربة استباقية لداخلية الكويت.. إحباط 21 كيلو حشيش وأفيون

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن رجال المكافحة وبالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل وجهوا ضربات قاسية لتجار ومروجي المواد المخدرة.

إحباط عملية تهريب بالكويت:

وتمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تهريب تقدر بـ(120) كيلو من مادة الحشيش المخدرة وكيلو من مادة الأفيون المخدرة كانت بحوزة (3) أشخاص عن طريق البحر.

‏وأضافت في بيان صادر عنها أنه جارٍ إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم لنيابة المخدرات.

كوكايين في ملابس طفل:

كما تمكنت القوات الأمنية في الجزائر، الأحد، من الإطاحة بشبكة دولية تقوم بتهريب المخدرات عبر البلاد.

وبحسب ما ذكره موقع النهار الجزائري عن تفاصيل العملية، فإن كمية الكوكايين المحجوزة كانت مخبأة داخل لباس طفل يبلغ من العمر 15 عاما.

وكشفت التحقيقات أن مخدرات الكوكايين تم جلبها عبر التهريب من المغرب، حيث قادت إلى تحديد هويتي مشتبه بهما أحدهما تم القبض عليه والآخر استدعي للتحقيق.

وكانت شرطة سيدي بلعباس قد فككت شبكة دولية للمتاجرة في المخدرات الصلبة، حيث أسفرت العملية عن حجز كيلوجرام من الكوكايين و300 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

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