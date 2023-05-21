الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
زلزال بقوة 5.5 يضرب ساحل كاليفورنيا
دراسة تحذر من خطورة التدخين السلبي على النظر لدى الأطفال
الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن
ضربة استباقية لداخلية الكويت.. إحباط 21 كيلو حشيش وأفيون
توضيح مهم من منصة قوى بشأن بلاغات التغيب للموظفين
شاهد.. كيف أخرج فريق إنقاذ مركبة عالقة في القصيم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

ضربة استباقية لداخلية الكويت.. إحباط 21 كيلو حشيش وأفيون

ضربة استباقية لداخلية الكويت.. إحباط 21 كيلو حشيش وأفيون

ضربة استباقية لداخلية الكويت.. إحباط 21 كيلو حشيش وأفيون
١٢:٠١:٢٨ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن رجال المكافحة وبالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل وجهوا ضربات قاسية لتجار ومروجي المواد المخدرة.

إحباط عملية تهريب بالكويت:

وتمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تهريب تقدر بـ(120) كيلو من مادة الحشيش المخدرة وكيلو من مادة الأفيون المخدرة كانت بحوزة (3) أشخاص عن طريق البحر.

‏وأضافت في بيان صادر عنها أنه جارٍ إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم لنيابة المخدرات.

كوكايين في ملابس طفل:

كما تمكنت القوات الأمنية في الجزائر، الأحد، من الإطاحة بشبكة دولية تقوم بتهريب المخدرات عبر البلاد.

وبحسب ما ذكره موقع النهار الجزائري عن تفاصيل العملية، فإن كمية الكوكايين المحجوزة كانت مخبأة داخل لباس طفل يبلغ من العمر 15 عاما.

وكشفت التحقيقات أن مخدرات الكوكايين تم جلبها عبر التهريب من المغرب، حيث قادت إلى تحديد هويتي مشتبه بهما أحدهما تم القبض عليه والآخر استدعي للتحقيق.

وكانت شرطة سيدي بلعباس قد فككت شبكة دولية للمتاجرة في المخدرات الصلبة، حيث أسفرت العملية عن حجز كيلوجرام من الكوكايين و300 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

اقرأ أيضا

“كان ينوي قتل العائلة كلها لكن السلاح تعطل”.. اعترافات قاتل والده في الكويت

الكلمات الدلالية:
الداخلية الكويتية الشبو المخدرات ضربة استباقية مكافحة المخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
تقويم التعليم: يجب اتخاذ هذا الإجراء عند تأخر ظهور نتائج الاختبارات الرقمية

تقويم التعليم: يجب اتخاذ هذا الإجراء عند تأخر ظهور نتائج الاختبارات الرقمية

٠٩:٠٦ ص، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
تجربة متميزة.. تدريس الرياضيات بالإنفوجرافيك في إحدى مدارس المملكة

تجربة متميزة.. تدريس الرياضيات بالإنفوجرافيك في إحدى مدارس المملكة

٠٤:٤٤ م، السبت، ١٢ ديسمبر ٢٠١٥
وفاة مواطن جراء إطلاق نار بحفل زفاف في حفر الباطن

وفاة مواطن جراء إطلاق نار بحفل زفاف في حفر الباطن

٠٤:٠٣ م، السبت، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩
منحة من المملكة.. 70 ألف طن وقود تصل محافظة عدن

منحة من المملكة.. 70 ألف طن وقود تصل محافظة عدن

٠٣:٢٤ م، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *