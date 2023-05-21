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الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن
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الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن

الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن

الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن
١٢:١٩:٠٥ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1. مدير مكتب .

2 سكرتير.

3 محلل حالة مساعد.

4 محلل حالة .

5 تمهير متدرب.

6 محلل تخطيط وأداء أول.

7. والمزيد ..

عن الهيئة :

الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئة سعودية لحماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية مقرها الرئيسي العاصمة الرياض، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وهي إحدى مبادرات وزارة التجارة ضمن برنامج التحول الوطني 2030.

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طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2023

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف يرجى الدخول على الرابط التالي: المعلنة

رابط التقديم – اضغط هنا 

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