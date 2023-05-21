الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1. مدير مكتب .

2 سكرتير.

3 محلل حالة مساعد.

4 محلل حالة .

5 تمهير متدرب.

6 محلل تخطيط وأداء أول.

7. والمزيد ..

عن الهيئة :

الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئة سعودية لحماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية مقرها الرئيسي العاصمة الرياض، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وهي إحدى مبادرات وزارة التجارة ضمن برنامج التحول الوطني 2030.

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طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2023

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف يرجى الدخول على الرابط التالي: المعلنة

رابط التقديم – اضغط هنا

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