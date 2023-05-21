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فوائد صحية مذهلة.. ماذا تعرف عن حبوب الدخن وإزالة السموم من الجسم؟

فوائد صحية مذهلة.. ماذا تعرف عن حبوب الدخن وإزالة السموم من الجسم؟

فوائد صحية مذهلة.. ماذا تعرف عن حبوب الدخن وإزالة السموم من الجسم؟
١٢:٥٥:٢٥ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعتبر نبات الدخن مصدرا جيدا للكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن والمركبات العضوية التي تعزز من صحة الإنسان.

حبوب الدخن:

ويمكن استخدام حبوب الدخن كحبوب تقليدية ويمكن استعمالها أيضًا في العصيدة والوجبات الخفيفة وأنواع الخبز المختلفة.

وتنتمي حبوب الدخن أو الجاورس أو البشنة إلى الفصيلة النجيلية التي تنبت في المناطق الجافة من قارتي آسيا وإفريقيا.

فوائد حبوب الدخن:

1-إزالة السموم من الجسم: حيث يمكن للعديد من مضادات الأكسدة الموجودة في نبتة الدخن تنظيف السموم من الجسم.

كما يمكن أن يساعد الكيرسيتين والكركمين وحمض الإيلاجيك الموجود بنبتة الدخن التي تشجيع جسمك للتخلص من أي المواد السامة التي قد تؤثر على النشاط الإنزيمي لأجهزة الجسم.

2- تخفيف أعراض الربو: أظهرت الدراسات حديثًا أن الدخن يحسن بشكل كبير من نوعية الحياة للأشخاص المصابين بالربو.

كما أظهرت الدراسة أن نوبات الصرع والربو حدثت بشكل أقل بكثير عند الأطفال الذين يتناولون كمية كبيرة من الحبوب الكاملة مثل الدخن.

3- تسهيل عملية الهضم: يساعد الدخن في القضاء على مشاكل الإمساك و الغازات الزائدة والانتفاخ والتشنج خلال عمل الجهاز الهضمي.

4- الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم: تعتبر نسبة الألياف العالية الموجودة في الدخن خيارًا جيدًا للذين يحاولون خفض مستويات الكولسترول لديهم.

5- غذاء جيد لمرضى السكري: يحتوي نبات الدخن على مستويات عالية من المغنيسيوم، والذي يعتبر غذاء مثالي لمرضى السكري خصوصًا مرضى السكري من النوع الثاني.

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الكلمات الدلالية:
إزالة السموم من الجسم حبوب الدخن صحة وطب فوائد صحية

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