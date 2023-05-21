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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم رأس الخيمة في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم رأس الخيمة في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم رأس الخيمة في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي
١١:٣٧:٥٣ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ .

عزاء من خادم الحرمين:

وقال الملك المفدى ” : علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

عزاء ولي العهد:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ .
وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ” .

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الكلمات الدلالية:
حاكم رأس الخيمة خادم الحرمين وفاة الشيخ محمد بن عمر القاسمي ولي العهد

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