أولى رحلات ضيوف الرحمن من باكستان وأفغانستان ضمن مبادرة “طريق مكة” تصل إلى المملكة

تواصل – واس:

غادرت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في جمهورية باكستان الإسلامية – اليوم – إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار إسلام آباد الدولي.

وجاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان، محمد طلحة محمود.

التسهيلات وإصدار التأشيرات

وتهدف مبادرة طريق مكة – إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 – إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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وفي السياق ذاته، استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، رحلة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من أفغانستان ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

الجوازات تعلن جاهزيتها

وكانت “الجوازات” أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023 م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن